KOÇ: İŞLERİNİZİN düzenli bir şekilde ilerlemesi sizin iç disiplininizin olumlu gelişmesinden ileri geliyor. Çevrenizden gerekli desteği alamayabilirsiniz. Dikkatli olun.

BOĞA: DUYGUSAL konularda aşama kaydetmek için çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. İçinizde sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor. Kısa vadeli planlar yapacaksınız.

İKİZLER: ÖZGÜVENİNİZİN yüksek olduğu bir gün ve dostlarınızın desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız. Görüşeceğiniz kişilere dikkat.

YENGEÇ: BUGÜN sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmasının size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı şekilde yansıtıyorsunuz.

BAŞAK: YARATICILIKTA engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları seçiyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Enerjiniz yüksek seyrediyor.

TERAZİ: ESTETİK yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. Bugün dengelerinizi korumalı ve yaşam konforunuzu beslemelisiniz.

AKREP: İNATÇI ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimlisiniz.

YAY: AKLINIZDAN geçen olumsuz düşünceler yüzünden kafanız çok karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz.

OĞLAK: TOPLUMDA iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişiler üzerinde olumlu etki bırakacaksınız.

KOVA: BUGÜN kafanızın içinde birçok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız. Bugün hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki açıdan yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.