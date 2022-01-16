Gökyüzü Haritasının Bu hafta söyledikleri: Toplumsal sorumluk duygumuz artıyor

Özgürlüğün, duygusallığın ve enerjinin bileşkesinden oluşan bu hafta, kişisel amaçlar toplum hizmetinde kullanılacak. Yeniliklere ilgimiz artıyor. Başladığımız işler çok çabuk sonuç verecek. Aşk ilişkilerimizde çevreye kayıtsız kalamayacağımız bir hafta. Yeteneklerimiz konusunda, kendimize şans vermeliyiz. Partnerimizle kıskançlık problemleri yaşayabiliriz. Dikkatli olmalı ve olayları abartmamalıyız. Mevsim hastalıklarına dikkat.

KOÇ/ RUHSAL YENİLİKLER VAR

Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır.

BOĞA/ ETKİLESİMİNİZ MÜKEMMEL

İlişiklerinizde hakimiyet gizli. Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz. Çünkü, yaşadığınız kaoslar giderek artabilir. Yaşadığınız çelişikleri, karşı tarafa da yaşattığınız zaman iş çığırından çıkıyor. Sevdiklerinizden alacağınız güç çok önemli. Etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayran ordusu bırakacaksınız.

İKİZLER/ İLİSKİLERDE TEDBİR SART

Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal aktiviteleri seviyor olsanız da, kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz. Biraz da kendinize zaman ayırın.

YENGEÇ/ ALINGANLIKTAN VAZGEÇİN

Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o kadar derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Fazla alıngan olduğunuz bir dönem yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin üzerinizde baskısı sizi üzebilir.

ASLAN/ ASK HAYATINIZ CANLANIYOR

Çevrenizin ve enerjinizin farkına varacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var. Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz. Olayların iç yüzünün çok çabuk çözdüğünüz için, karşı taraf için korkutucu olabiliyorsunuz.

BAŞAK/ KENDİNİZİ KONTROL EDİN

İçsel değişimlere ve ani gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de beklemelisiniz. Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.

TERAZİ/ DENGENİZİ KURUYORSUNUZ

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakabilir. Düşüncelerinizi açıklarken her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin.

AKREP/MADDİYATTA DEGİSİM VAR

Maddi ve manevi olarak iyi bir hafta geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz. Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. İdeallerinizi destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz.

YAY/ CESUR VE GÜÇLÜSÜNÜZ

Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Çevrenize örnek oluyorsunuz. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor. Bilinçaltınız oldukça yoğun.

OĞLAK/FİZİKSEL DEGİSİMDEN KAÇININ

Aktif ve hareketli bir performans sergilemenize rağmen, dikkatli olmalısınız. Karmaşa sorun getirebilir. Aynı frekansta olacağınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Fiziksel yönlerinizle ilgili değişimlerden sakınmalısınız. İç dünyanız çok zengin.

KOVA/ FIRSATLARI DEGERLENDİRMELİSİNİZ

Yenilikler konusunda sürpriz fırsatlar söz konusu. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız. Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz.

BALIK/ KARİYERİNİZ SİZİ ZORLUYOR

Siz özel duyguların kişisiniz. Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde eski duyguların yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. Duygusal zaaflarınız artabilir.