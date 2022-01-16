KOÇ: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi de geçiyor bile.

BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Yapınızı bozmamalı ve gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

İKİZLER: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz.

YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Düşüncelerinizden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Bugün dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

ASLAN: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu çevrenize hissettirmelisiniz.

BAŞAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

TERAZİ: RETRO Merkür'ün sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilir ve kendinizi anlatma konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

AKREP: BUGÜN duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.

YAY: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma isteğiniz artacak. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz artacak.

OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Çevrenizle ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

BALIK: BUGÜN etrafınızdaki kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir.