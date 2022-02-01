KOÇ: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerle gelişen duygusal motivasyonu olumlu bir şekilde ortaya çıkarıyorsunuz. Öncülük yaptığınız konularda değişimler içindesiniz. Güçlü performansınızı sergiliyorsunuz.

BOĞA: DUYGULARINIZI olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Uranüs gezegeni size destek veriyor. Daha kararlı ve mantıklısınız. Bugün sezgilerinizin yanıltmadığını göreceksiniz.

İKİZLER: DUYGU alışverişi içinde bulunduğunuz zaman, kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Bugün, yakın dostlarınızla sıkı bağlar içinde olacaksınız. İletişim konusunda kendinizi rahat hissetmelisiniz.

YENGEÇ: ÇEVRENİZİN tepkisinden çekindiğinizde kendinizi kısıtlamak zorunda kalıyorsunuz. Kendinizle ilgili konularda acele etmemelisiniz. Tenkit edilmek istemiyorsanız, duygularınızı kendinize saklayın.

ASLAN: GÜCÜNÜZÜN farkında olmanıza rağmen, hırslı yapınızı körükleyecek sorumluluklar peşindesiniz. Toplumsal olaylarda zincirleme konuları birbirine bağlayan çalışmalarla başarılı bir grafik sizi bekliyor.

BAŞAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan her türlü şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

TERAZİ: BUGÜN atacağınız her adımda dostlarınızın desteğinin önemli olduğunun farkındasınız. Mantıklı davranışlarınızın size kazandıracağı statü sayesinde istediğiniz her konuda statü yakalayabileceksiniz.

AKREP: YAŞAMINIZI irdelemekten vazgeçmelisiniz. Gerginliklere sıkılmayın. Çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz. Geçmişi sorgulamak ve eski konuları sevdiklerinizle paylaşmaktan hoşnut kalacaksınız.

YAY: DEĞİŞKEN yapınıza rağmen, mantıklı davranışlar içindesiniz. Polemiğe girdiğiniz kişilerden istediğiniz karşılığı alamayabilirsiniz. Her zamanki kişileri gereksiz yargılamadan dinlemesini öğrenmelisiniz.

OĞLAK: BAZI gecikmeler size olumsuz yansıyabilir. Yakın zamanda yaşadığınız olumsuzluklardan almanız gereken dersler; sizi daha temkinli olmaya yöneltmeliydi. Çevrenize başarıyla hakim olabiliyorsunuz.

KOVA: İŞ yaşamınızda fazla tedirgin davranıyorsunuz. Bugün, toplumsal ilişkilerinizde, girişimci yönlerinizi ön plana çıkaracak ve duygu paylaşımlara yer verecek bir tutum izleyeceksiniz.

BALIK: SIK değiştirdiğiniz rutinleriniz nedeniyle; çevrenizde anlaşılması zor bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Sınırlarınızı zorlamayı sevdiğiniz halde, bir takım olumsuz olaylardan çabuk etkileniyorsunuz.