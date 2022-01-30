KOÇ: ARKADAŞ çevrenizde yardımsever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Sosyal ilişkileriniz canlanıyor. Yolculuklar gündeme gelebilir. İlginç insanlarla tanışmaktan zevk alacaksınız.

BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız kadın arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Olayların tarzı önemli.

İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Hisleriniz çok güçlü. Bugün özellikle ön plana çıkacak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Kıskançlıktan uzak kalmak size iyi gelecek

YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Zor bir kişilik sergiliyorsunuz.

ASLAN: DUYGUSAL konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, çevrenizin sizden beklediği yardımlaşmayı sağlayacaksınız.

TERAZİ: AŞK yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktiviteleriniz gündem kazanacak.

AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz. Duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız. Yaşamınızda olaylara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Aşırı çalışmanız gerekebilir.

YAY: ARKADAŞ çevrenizde sanatsal olayların gündem kazanacağı bir gün. Çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz. Bugün, çevrenize karşı temkinli ve duyarlı davranıyorsunuz. Size ilgileri yüksek.

OĞLAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeniliklere açıksınız. Hatalarınızı büyütmemelisiniz.

KOVA: YAŞAMLA ilgili ilginç fikirleriniz var ve olayları kendi çabanızla yönlendirmek istiyor, idealleriniz doğrultusunda karar vermek istiyorsunuz. Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı enerji önemli.

BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir ve kendinize disiplin getirmek istiyorsunuz. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.