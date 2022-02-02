KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler, bir çok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

İKİZLER: ÇEVRENİZDE sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında gereken karşılığı vereceksiniz. Hayallerinizde belli bir kalite var.

YENGEÇ: BUGÜN hassasiyetiniz çok yüksek. Özellikle yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaktır. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, size hak vereceklerdir.

ASLAN: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

TERAZİ: FARKLI bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere ani tepkiler vermeyin.

AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin hale getirmiştiniz.

YAY: SİZ aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek.

OĞLAK: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, aşk, sosyal ve çevresel ilişkilerinizi yeniden gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, bazen son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

KOVA: MESLEKİ anlamda iyi bir dönemimdesiniz ve bazı problemlerin kendi içi bünyesinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.