KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız.
Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.
Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız..
BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz.
Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.
İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz.
Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.
Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.
YENGEÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz.
Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.
ASLAN: FIRSATLARI iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı da sizi olacaktır.
Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.
BAŞAK: SON günlerde çok fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor.
Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından bazen yanlış algılanıyorsunuz.
TERAZİ: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bugün oldukça hassas bir gününüzdesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.
AKREP: MANTIĞINIZ bugün işe yaramayabilir.
Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız.
Bugün hata yapmaya açıksınız.
YAY: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Nedensiz öfkelerinizin sebebi ise içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman çok kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.
OĞLAK: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.
KOVA: DOSTLARINIZIN iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak.
Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.
BALIK: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz.
Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok