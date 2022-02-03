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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.02.2022, 00:00

KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız.
Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.
Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız..

BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz.
Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.

İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz.
Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.
Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

YENGEÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz.
Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

ASLAN: FIRSATLARI iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı da sizi olacaktır.
Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.

BAŞAK: SON günlerde çok fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor.
Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından bazen yanlış algılanıyorsunuz.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bugün oldukça hassas bir gününüzdesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

AKREP: MANTIĞINIZ bugün işe yaramayabilir.
Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız.
Bugün hata yapmaya açıksınız.

YAY: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Nedensiz öfkelerinizin sebebi ise içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman çok kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.

OĞLAK: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.

KOVA: DOSTLARINIZIN iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak.
Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.

BALIK: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz.
Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok

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