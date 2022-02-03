KOÇ: ÖNÜNÜZE çıkabilecek engellere dikkat etmeli ve adımlarınızı dikkatli atmalısınız.

Kendi düşüncelerinizi savunduğunuz müddetçe sonuca varamazsınız.

Hatalarınızı kabul etmek zorundasınız..

BOĞA: KENDİ duygularınızın önemli olduğunu zannederek, hata üstüne hata yapıyorsunuz.

Partnerinizle takışmayın. Nasıl olsa o, haklı çıkıyor. İçsel çatışmalarınız yüzünden, ilişkiniz tehlikeye giriyor.

İKİZLER: PROBLEMLERİNİZİ gözünüzde fazla büyütüyor ve kendinizi üzüyorsunuz.

Geçmişinizle ilgili olaylarda siz haksızdınız.

Bunu şimdi daha iyi anlayabiliyor, olaylara daha farklı bakıyorsunuz.

YENGEÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerler peşinde koşmanızın mükafatını görüyorsunuz.

Soruların cevabını, partnerinize sormadan çözümleyemezsiniz. Karşılıklı her şeyi konuşarak açıklığa kavuşturacaksınız.

ASLAN: FIRSATLARI iyi bir şekilde değerlendirdiğiniz zaman başarı da sizi olacaktır.

Sevdiğiniz kişi ile çatışma içinde olmanız sizin suçunuz. isteklerinizde ısrar etmeniz, tartışmaya yol açıyor.

BAŞAK: SON günlerde çok fazla asabi olmanız çevreniz tarafından hiç de hoş karşılanmıyor.

Duygularınızı ifade ederken titiz davranıyor ve karşınızdaki kişi tarafından bazen yanlış algılanıyorsunuz.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Bugün oldukça hassas bir gününüzdesiniz. Çevrenizden fazlaca etkileniyor ve size söylenen her sözün etkisinde kalıyorsunuz.

AKREP: MANTIĞINIZ bugün işe yaramayabilir.

Olayların detayına inmemeli, kendinize bir program seçmelisiniz. Duygularınızı ifade ederken sabit düşüncelerden uzak kalmalısınız.

Bugün hata yapmaya açıksınız.

YAY: İŞ yaşantınızda kazandığınız başarılar sizi tatmin etmiyor. Nedensiz öfkelerinizin sebebi ise içsel sıkıntınız. Kendinizi ifade edemediğiniz zaman çok kaprisli oluyorsunuz. Bugün gerginsiniz.

OĞLAK: BUGÜN iş birliği içinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz. Onlar sizinle aynı fikirde olmayabilir. Çekişmeli ilişkiler size göre değil. Birbirinize daha anlayışlı olmayı denemelisiniz.

KOVA: DOSTLARINIZIN iş yaşantınıza yapacağı katkıları önemsemelisiniz. Kendi bildiğinizden şaşmıyorsunuz. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak.

Eski hatalarınızı düşünmelisiniz.

BALIK: İŞLERİNİZİ başkalarına emanet ettiğiniz zaman problemler çıkıyor. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İlişkilerinizde karşı taraftan çok şey bekliyorsunuz.

Oysa onun yapabileceği fazla bir şeyi yok