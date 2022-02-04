KOÇ: KENDİNİZİ rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.

BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde olacak.

Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.

İKİZLER: KENDİNİZİ aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle ilgili gerekli müdahaleyi göstermelisiniz.

Kazançlarınız konusunda, fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.

YENGEÇ: KAZANÇLARINIZI arttırma konusunda, yaratıcılığınızı doğru kullanacaksınız. Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.

ASLAN: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.

BAŞAK: DÜŞÜNMEDEN sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışın. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz.

AKREP: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğiniz görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için bir çok nedeniniz var.

YAY: İŞ yaşantınızla ilgili sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: SEZGİLERİNİZE güvenmeniz, yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için, sizden yardım isteyebilirler.

Yakın çevrenizin sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı biliyorsunuz.

Olaylar yön değiştirdikçe çevreniz haklı olduğunuzu görecek. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.