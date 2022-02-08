KOÇ: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.

Üstelik çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer göz dolduracaktır.

Konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz.

İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır.. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.

Aşkta sakin bir dönem bitiyor.

TERAZİ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor..

Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir.. Doğru kararlar almak sizin elinizde.

AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.

Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.

Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir.

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.