Sevgilim öküz burcu

Akıl almaz benzetmelerin sonuncusuna takıldım kaldım. Şu Z kuşağını anlamak mümkün değil. 'Nerde bizim zamanlarımız' da demek istemiyorum. Her devrin kendine has bir havası güzelliği var. Hani derler ya; Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Uymasına uyalım da, sanki arada dağlar var. Çağ atlamış hatta uzaylılarla dirsek teması durumuna gelmiş ilişkilerimiz olsa bile, bir tarzı olmalı.

'Duygusuz bir yaşam derinliği olmayan bir aşkın ne anlamı var' diyenlerdenim. Aşk şarkıları boşuna mı söyleniyor, hele aşka dayanan hikayelerimizin romanlarını okuya okuya bitiremiyoruz. Karşınızdaki kişiye yüreğinizle bağlanmak kalbinizi ona emanet etmenin keyfini hangi duygu verebilir ki... Evrenin kuralında sevgi var, dayanışma var, aşk var. Yunus Emre'nin Mevlana'nın aşk diye diyar diyar gezmelerinin arkasındaki ulvi duyguların tadını kim verebilir ki...



DÜNYA HIZLA DEĞİŞİYOR

Her şeye rağmen yeni nesil çok komik. Bayılıyorum onlarla vakit geçirmeye. Aranızda bir konu var, mesajlaşmak istiyorsunuz tuhaf bir dille size cevap veriyorlar. İnternet dilinin anlamını çöz çözebilirsen. Arztalep meselesi. Dünya değişiyor. Değişen koşulların yeni nesil trendi de bu kuşak. "Adı var tadı yok" bir ürün gibi yeni kuşakla anlaşmaya çalışıyoruz. Öğreniyoruz. Sözüm ona çağa ayak uyduruyoruz. Son yıllarda; herkes bir yaşam yorgunu. Daha buluğ çağına yeni girmiş ergenlerimize bile hiçbir şey buyuramıyorsunuz.

Çoook yorgunlar çoook.

Sözde her şeyi biliyorlar. Acaba bizim ergenliğimizin sorunları nelerdi. Sisler arasından anımsamaya çalışıyorum. Yok canım bu kadar tabiri caizse cüretkar değildik. Yol yordam denilen her neyse bu özelliği dibine kadar kullanırdık. Elbette bizim de defolarımız vardı. Adı üstünde "ergen". Yine de bir bilgelik bir ermişliğimiz vardı Eskiden fedakarlık bir erdemdi.

Şimdilerde boşa geçen bir zaman. Uzun vadeli işler artık

gereksiz. Amaçlar ve hedeflere kestirme yoldan gitmeyi ilke etmiş durumdayız. Dünya insanına bir haller oldu. İsimlendirme ve tanı koyma telaffuzuna hiç girmek istemiyorum. Nasıl olsa sonu gelmeyecek. Şimdi stand-up gösterine uygun aşk modelleri arasında seçim yapmak zorundasınız.



NELERDEN ŞİKAYETÇİLER

Piyasa değiştikçe aranan duyguların da modu değişiyor. Yazılarımı yazarken ben bile değişik repliklerin arasına girmişim. İşte çağa ayak uydurmanın ilk basamağı beyin algısı yaratmak diyoruz ki, yeniliğe açıksanız yaşınızın ne olduğu önemli değil. Siz de bu havuzun içinde yüzüyorsunuz demektir. Yeni nesil bize farklı bir renkle gelmiş ve bize öğreteceği çok şeyler var. Teslimiyeti elden bırakmamak şartıyla biraz da onlara kulak verelim

Son dönemlerde karşıma oturan kızlarımızın çoğunu ortak bir dili var. "Sevgilim öküz burcu". Malum son yıllarda dünyayı astroloji esir almış durumda.

Gerçi çok eskilere dayanan geçmişi olsa da son trendlerde başköşe kuruluverdi. Astrolojinin gerçeğinde olmayana oldurma metodu içinde, sevgilisinden şikayet eden öküz burcunun tanımı neymiş diye sıralamalarına bir göz atalım.

Kızlarımızı yoran, kızdıran özellikleri neymiş? Bir kızı paranla etkileyebileceğini düşünmek veya "Ben hemen başından param olmadığını söyleyeyim de fazla beklentiye girmesin" demek... Onunla konuşurken etrafını kesmeye devam etmek!

Yanına gittiğinde sadece ona "Merhaba" demek, yanında arkadaşlarını yok saymak.

Seçtiğin kelimelere dikkat etmemek! Sürekli kendinden bahsetmek! Klişe repliklerle kendini çok havalı sanmak!

Güven duygusunu verememek. Randevusunu son anda iptal etmek. Özür dilemeyi unutmak.

Velhasıl bazılarına göre kadını anlamak zor olabilir. İki ayrı dünya. Sonuç olarak "Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin" İyi haftalar.