Yıldız falınız

KOÇ: Kişisel çekiciliğinizi karşı cins üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir gün. Maddi konularda inatla şansınızı deneyeceksiniz. Yaşam enerjiniz yapacağınız işleri başarmanızı sağlayacak.



BOĞA: Duygusal konularda inatçı davranarak, sevdiğiniz kişi ile problem yaşamanıza neden oluyorsunuz. Çalıştığınız kişilerle özgürlüğünüz konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Aklınızı kullanmalısınız.



İKİZLER: Yaşam enerjinizin güçlü olduğunun farkındasınız. Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. Bugün alışveriş keyfi yapacaksınız.



YENGEÇ: Maddi konularda doğru kararlar alacak, birikime ve yatırıma önem vereceksiniz. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanacak. Onlarla yapacağınız işbirlikler, sizi oldukça mutlu edecektir.

ASLAN: Çevrenizle duygusal işbirliği içinde olduğunuzda mutlu hissediyorsunuz. Bugün sorumluluğunuzun farkındasınız. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandıracaktır.



BAŞAK: Görüştüğünüz kişilerle kazançlar konusunda iş birliği içinde olacak ve kendi fikirlerinizin benimsendiği şartları sunacaksınız. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranarak fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.



TERAZİ: İnanılmaz bir enerjiye sahipsiniz. Düşündüğünüz her şeyi hızlı bir şekilde yaşama geçirme savaşı içinde olacak ve hızlı iletişim zinciri kuracaksınız. Nitelikli kişilerden alacağınız destek önemli.



AKREP: Başarınızı artırma yolunda olumlu gelişmeler sizi bekliyor. İsteklerinizde ısrarcı davranmakla birçok sorunun altını çizerek gündeme getiriyorsunuz. Tepkisel davranışlarınızla hedeftesiniz.



YAY: Beklediğiniz şartların, kendiliğinden oluşması sizi şaşırtabilir. Enerjinizi artıracak olaylar peşinde olabilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sosyal yönüyle değerlendirerek farklı bir statü kazanıyorsunuz.



OĞLAK: Bilinç altındaki başarı hırsınızı yaşama geçirmede verdiğiniz savaş, çevresel koşulları doğru kullanmanızdan geçiyor. Mesleki başarınızı ortaya çıkaracak duygusal motivasyona ihtiyacınız var.



KOVA: Çevresel koşulların olumlu etkileri sizden yana. Özgürlük sınırlarınızı aşarak kendinizi daha da iyi ifade edeceğiniz koşullar karşınızda. Yapacağınız işler, yapmak istediklerinizden de çok olacak.



BALIK: Bugün ani öfkelerden kaçınmalısınız. Sakin yapınıza yakışmayan davranışlar, sizi bile şaşırtıyor. Olayları yerinde değerlendirmesini öğrenmelisiniz. Mantıkla duyguyu karıştırınca zorlanıyorsunuz.