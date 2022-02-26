Yıldız falınız

KOÇ: Bir ilişkiniz varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizi testten geçirirken bazılarında gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.



BOĞA: Sizi istediğiniz yönde destekleyenlerle birlikte olmayı seviyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinlisiniz. Takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.



İKİZLER: Çevrenizle ilişkileri gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle birlikte gidebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.



YENGEÇ: Güven verici çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars karşıt burcunuzda ilerliyor, duygularınız canlanabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları gündeme getirebilir. Dostluklar pekişiyor.



BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içindesiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.



TERAZİ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, evlilik kararı almamaya dikkat edin. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.



AKREP: Tavırlarınızda inatçılık var. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı isteyebilirsiniz.



YAY: Enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor, derin düşünceler içindesiniz.



OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler var. Kafanızda bazı düşüncelere zemin hazırlarken, ilişkide zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık verip bazı şeyleri zamana bırakın.



KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.



BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Ancak duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymamalısınız.