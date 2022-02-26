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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.02.2022, 00:00

KOÇ: Bir ilişkiniz varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çevrenizi testten geçirirken bazılarında gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız.

BOĞA: Sizi istediğiniz yönde destekleyenlerle birlikte olmayı seviyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinlisiniz. Takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

İKİZLER: Çevrenizle ilişkileri gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle birlikte gidebilir. Yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.

YENGEÇ: Güven verici çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars karşıt burcunuzda ilerliyor, duygularınız canlanabilir. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız var. Karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları gündeme getirebilir. Dostluklar pekişiyor.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz için, garip bir gizemlilik içindesiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi olumsuz endişelendirebilir.

TERAZİ: Bu dönem yaşadığınız bir ilişki varsa, evlilik kararı almamaya dikkat edin. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz.

AKREP: Tavırlarınızda inatçılık var. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel davranışlarınız yüzünden yalnızlığı isteyebilirsiniz.

YAY: Enerjiniz çok güçlü. Orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Cazibeniz dikkat çekiyor, derin düşünceler içindesiniz.

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler var. Kafanızda bazı düşüncelere zemin hazırlarken, ilişkide zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık verip bazı şeyleri zamana bırakın.

KOVA: Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz.

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Ancak duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizdeki değişimlere karşı huzursuzluk duymamalısınız.

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