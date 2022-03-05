KOÇ: Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz.

Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak işlere gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BOĞA: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönleriniz desteklendiğinde motivasyonunuz artıyor fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.

İKİZLER: Ailenizle ortak çalışmalar içinde olacak, size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmayacaksınız. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarmak için, çalışmalarınızın sonuç vermesini beklemelisiniz.

YENGEÇ: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün.

Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.

ASLAN: Davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek, farklı kişilerle tanışacaksınız.

Üstün yönleri olan kişilerden hoşlanıyor, fikirlerinizi size performans kazandıracak kişilerle paylaşmak istiyorsunuz.

BAŞAK: Maddi konularla ilgili düşünceleriniz, birçok aktivitenin önüne geçebilir, dikkat edin. Değişik arayışlar içindesiniz. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan konuyu bulmalısınız.

TERAZİ: Ele avuca sığmaz kişiliğinizin altında güçlü bir mantık yatıyor. Hedefleriniz herkese göre çok farklı. Bulunduğunuz şartların öneminden çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız.

AKREP: İnatçı yapınızla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz. Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz.

Onların da özel bir yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

YAY: Uzak yolların hayalini kurmakla bir şey elde edemezsiniz. Planlı hareket ederek çok şey kazanacaksınız. Başkalarının düşüncelerini benimsemek zorunda kaldığınızda işinizden tatmin olamıyorsunuz.

OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, rutin iş gününüzün dışına çıkmanıza neden oluyor.

Orijinal fikirlere açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işleri seviyorsunuz.

KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ile ilgili konularını gündeme getiriyor. Kazançlar konusundaki sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz. Şartlar ne olursa olsun, taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.

BALIK: Bazı iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerektiği için, bugün beklemenin ne kadar zor olduğunu hiç kimse sizin kadar anlayamaz.

Hata yapmaktan hoşlanmıyorsunuz.