KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.

BOĞA: AY bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir.

Sıkılmanız için hiç bir neden yok.

İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Arkadaşlarınızla çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.

YENGEÇ: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor, araştırmalarınızı genişletiyorsunuz.

Akılcı yaklaşımlarınız ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.

ASLAN: OLUMLU ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.

BAŞAK: GÜNEŞ karşıt burcunuz Balık'ta ilerliyor.

Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz.

Ortamlarda neşeli saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlıyor ortama hakim oluyorsunuz.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli.

Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. İnce mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.

AKREP: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak.

YAY: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.

OĞLAK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.

Bugün eski dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

KOVA: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.

Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.

BALIK: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek, ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.