KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Düşüncelerinizin sizi olumlu yönlendireceğinden emin olabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili yeni dönem başlamak üzere ve sevdiğiniz işi yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
BOĞA: AY bilinçaltınızı daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Bugün Venüs'ün konumu, duygusal takıntılarınızı ön plana çıkararak kendinizi tanıma fırsatı verecektir.
Sıkılmanız için hiç bir neden yok.
İKİZLER: AY'IN bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Arkadaşlarınızla çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu kullanmakla sağlıyorsunuz.
YENGEÇ: YAPACAĞINIZ işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor, araştırmalarınızı genişletiyorsunuz.
Akılcı yaklaşımlarınız ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için anlaşılmıyorsunuz.
ASLAN: OLUMLU ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor. Duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.
BAŞAK: GÜNEŞ karşıt burcunuz Balık'ta ilerliyor.
Sosyal yaşantınıza ağırlık vereceksiniz.
Ortamlarda neşeli saatler geçirmeniz mümkün. Olaylara çabuk motive sağlıyor ortama hakim oluyorsunuz.
TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşılıklı duygular içinde olmanız sizin için oldukça önemli.
Bugün yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. İnce mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.
AKREP: YAŞAM standartlarınızı yüksek tutmayı her zaman başaramıyorsunuz. Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı istekleri kafanızı karıştıracak.
YAY: ARKADAŞLIK bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.
OĞLAK: KİŞİLERİ yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız.
Bugün eski dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.
KOVA: GÜÇLÜ bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın.
Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.
BALIK: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek, ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Siz, ne istediğiniz bilen ender kişilerden birisiniz.