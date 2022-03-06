KOÇ: BUGÜN; düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz.
Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.
Hırslı davranıyorsunuz.
BOĞA: SOSYAL ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde fazla büyütüyorsunuz.
Bugün, partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Onun sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.
İKİZLER: BAZI değerlerin değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı bir şekilde etkilemekten yanasınız.
YENGEÇ: ENERJİNİZİN gücünü ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz.
Partnerinizin fikirlerine hoşgörülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin faydası olmadığını anlayacaksınız.
ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizin etkilenmesine neden oluyor. Siz güçten yanasınız fakat çekicilik sanatını istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün.
BAŞAK: PARTNERİNİZLE birbirinizi sınamak için uygun bir gün. Karşıt düşünceleri savunuyor olmanız; fark edemediğiniz bazı duyguların ortaya çıkmasına neden olacak.
Çelişkili davranışlarınız var.
TERAZİ: İYİ bir performans sergiliyor ve arkadaşlarınızın takdirini alıyorsunuz. İlişkilerinizde üstünlük sağlıyor ve gerçekleştirmeye çalıştığınız konuda taşların yerine oturduğunu hissediyorsunuz.
AKREP: GELİP geçici davranış biçimlerinden çok, kalıcı duygular içinde olmak istiyor fakat olayların sonunu getiremiyorsunuz.
Partnerinizin desteği ile yeni oluşumlara kendinizi hazır hissedeceksiniz.
YAY: MADDİ konularda gizlilik yaşamak istemiyorsunuz.
Satın alma konusunda cesurca itiraflar yaparken, çevrenizden de aynı şeyleri bekliyorsunuz. Olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşıyorsunuz.
OĞLAK: TAVIRLARINIZLA çevrenizde imaj yaratıyorsunuz.
Bulunduğunuz şartları zorlamayı seviyor fakat bunu yaparken kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Partnerinizle gereksiz kırgınlık yaşayabilirsiniz.
KOVA: SİZİ aşan sıra dışı konular üzerinde çalışmayı seviyorsunuz. Yaratıcılığınız engellendiği zaman başarılı olmanız mümkün değil. Duygusal ilişkilerinize yeni boyut kazanıyor.
BALIK: BUGÜN, çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Size anlatılan her şeyin arkasında farklı şeylerin olabileceğini düşünüyorsunuz. Yakın dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz.