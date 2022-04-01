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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.04.2022, 00:00

KOÇ: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal olaylardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün. Çevrenizin imkanlarından yararlanacaksınız.

BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz ama bugün, çevrenizdeki olaylar kayıtsız kalamıyorsunuz Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyorsunuz.
Çevrenizi yargılayabilirsiniz.

İKİZLER: MERKÜR iletişim konusunda sizi zorlayabilir.
Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Erkek kardeşler ve babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor.

YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, iyi hissettiriyor.
Bugün güven duygusuna ve onaya herkesten çok ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmeyi öğrenmelisiniz.

ASLAN: BİRLİKTE iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Hayallerinize oldukça yaklaşacağınız bir gün.

BAŞAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınızda çevrenizden tepki alıyorsunuz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.

TERAZİ: AY karşıt burcunuzda ilerlerken enerjiniz yüksek seyrediyor. Çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantıda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.

AKREP: DİSİPLİN size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, sıkı planlar yapıyorsunuz.
Değişim için uygun bir gün değil.
Gizli anlaşmaların faydasını göreceksiniz.
Düşüncelerinizi kimseyle paylaşmayın.

YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.
Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamayı bırakmalısınız. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.

OĞLAK: KENDİNİZİ yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz.
Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şansınız açık.

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerle kısa seyahatler söz konusu olabilir.

BALIK: BUGÜNLERDE, görüştüğünüz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İyi hissetmek için spora ve kendinize zaman ayırmalı ve eğlenceli ortamlarda bulunmalısınız.

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