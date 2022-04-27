KOÇ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.
Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.
BOĞA: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.
Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.
İKİZLER: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.
YENGEÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz.
Denetleme özelliğiniz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.
ASLAN: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.
Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.
BAŞAK: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız.
Geriye dönüşleriniz zor oluyor.
TERAZİ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.
Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.
AKREP: SORUNLARINIZIN çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.
YAY: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.
OĞLAK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde hatalara açıksınız.
KOVA: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.
BALIK: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir.