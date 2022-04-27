KOÇ: HENÜZ oluşturamadığınız olayların alt yapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz.

Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz.

BOĞA: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.

Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

İKİZLER: KARŞILIKLI fikir paslaşması içinde olacağınız bir gündesiniz. Bu şekilde motivasyonunuz iyi olduğu sürece başarı kendiliğinden gelecek. Yani, küçük aksaklıklar karşısında hemen somurtmayın.

YENGEÇ: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için sebep yok. Sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor. Yükünüzü hafifletmelisiniz.

Denetleme özelliğiniz yüzünden karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

ASLAN: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz.

Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.

BAŞAK: YENİ projelerin gündemde olacağı bir gündesiniz. Kafanızdaki konuları fazla düşünmeyin. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken temkinli davranmalısınız.

Geriye dönüşleriniz zor oluyor.

TERAZİ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz.

Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

AKREP: SORUNLARINIZIN çözüldüğünü göreceksiniz.

Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.

YAY: YOĞUN duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız.

OĞLAK: GİZLİ aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde hatalara açıksınız.

KOVA: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

BALIK: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir.