KOÇ: ODAKLANACAĞINIZ konularda başarılı bir çalışma içine girecek, ele alacağınız konuları sonuçlandıracaksınız. Ailenizi ihmal etmek istemeseniz de, dikkatinizi kariyerinize veriyor olmanız muhteşem.

BOĞA: ORTAMLARDA lider özelliğiniz ön planda olacak. Bu dönem, duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir.

İKİZLER: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. İçgüdülerinizin güçlü olması sizi tutkulu ve ödün vermeyen bir kişilik haline getirecek.

YENGEÇ: ŞARTLARI değiştirmek yerine çevresel alışkanlıklara uyum göstermelisiniz. Başlatacağınız seyahatlerin size çok önemli katkıları olacaktır. Birçok gelişmenin başlangıcı ilişkilerinizle gelişecektir.

ASLAN: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırma yapmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız.

Güç mücadelelerinden uzak kalmalısınız. Ortamlara adapte olmalısınız.

BAŞAK: ÇEVRENİZLE ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi sınırlamalısınız. Ani ve atak davranışlar size uymayan bir ilişkinin içine sürükleyebilir. Yüksek enerjinizin getirdiği hataları düzeltemeyebilirsiniz.

TERAZİ: İSTEKLERİNİZ konusunda gerçekçi olmalısınız. Kişisel isteklerinizle ilgili konularda özveride bulunmanız gerekebilir. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

AKREP: SOSYAL ortamlarda aşk, kapınızı çalacak.

İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.

Bazı olaylar yeniden gündeme geliyor.

YAY: SATÜRN sayesinde çevrenizi testten geçiriyorsunuz. Bugün sistemli ve tutarlı duygulardan yanasınız. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakini zorluyor.

OĞLAK: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Ne yapmak istediğinizi iyi bileceksiniz.

Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız.

Gelir kaynaklarınızla güçleneceksiniz.

KOVA: İŞ aktiviteleriniz duygusal konuları da beraberinde getirecek. Hiç beklemediğiniz bir şekilde bir arkadaşınıza tutkuyla bağlanabilirsiniz. Sürpriz bir tanışma çevrenizde tepkilere neden olacaktır.

BALIK: BİREYSELLİĞİNİZİ ilan etmenin zevkini tadabilirsiniz. Sizi rahatsız eden duyguların açıklık kazandığını görmek için birçok neden karşınıza çıkacak. Maddi konularda radikal çözümler buluyorsunuz.