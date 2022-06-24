KOÇ: YENİ başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Özgürlüğünüzü seviyor, sorumluluklarınız konusunda tereddütler yaşıyorsunuz.
Bugün ilişkilerinizde dikkatli olun.
BOĞA: KENDİNİZİ karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz.
Bulunduğunuz ortamlarda sessiz kalmaktan çok, konuşmalarınızla ilgi çekeceksiniz.
Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Mide şikayetleriniz olabilir.
İKİZLER: BUGÜN içsel sıkıntılarınız, birçok farklı şeyleri aynı anda düşünmenizden kaynaklanıyor.
Çevrenizdeki kişilerin değişik fikirlerinden etkileneceğiniz bir gün. Rafine düşünmek size bir çok şey kazandıracak.
YENGEÇ: SOSYAL çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Maddi olanaklarınızı ve kapasitenizi gözden geçirmelisiniz. Partnerinizden beklediğiniz destek hızlı bir şekilde geliyor.
ASLAN: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Duygusal konularda, onunla aranızda gizli bir yarış var.
Dengelerinizi korumak için kuralları siz koymalısınız.
Sıra dışı konuların gündem kazanmasıyla bazı eski olayları artık arkada bırakacaksınız.
BAŞAK: YENİ atılımlarınız için uygun bir dönem.
Bugün arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir. Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. Çevrenize karşı tepkilisiniz.
TERAZİ: GELECEKLE ilgili güçlü hayalleriniz var.
Onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Değişen şartların sizi zorlaması karşısında bocalama yaşamanız mümkün. Duygusal konularda gizlenmekten vazgeçmelisiniz.
AKREP: SİZ, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız.
Ketum yapınızı bilenler, her konuda düşüncelerinize büyük değer veriyor. Bugün içgüdülerinizi denetlemek zorunda kalabilirsiniz.
Sosyal aktivitelerinizi daha da artırmalısınız.
YAY: DÜŞÜNCELERİNİZDE ısrarcı bir tavrınız var. Bildiğiniz konulardan taviz vermek istemeyişiniz ters algılanabilir. Maddesel konularda istediğiniz şartların oluşması için sabırlı olmalısınız. Aktif yapınız ön plana çıkıyor.
OĞLAK: BUGÜN katılacağınız toplantılarda karizmatik kişiliğinizle dikkat çekeceksiniz. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Ona gerçek duygularınızı göstermelisiniz. Tutucu tavırlarınız yüzünden problemler çıkabilir.
KOVA: BUGÜN kafanız karışık olmasına rağmen duygusal ilişkilerinizde istediğiniz mantık köprüsünü kurabiliyorsunuz. Maddi konularda dikkatli bir harcama tablosu ortaya çıkarmalı ve ilerleyen saatlerde şansınıza güvenmelisiniz.
BALIK: KAFANIZA koyduğunuz her şeyi anında yapma isteyişiniz yüzünden kendi enerjinizin altında boğulduğunuzu hissedebilirsiniz. Özgür yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen bugün çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz.