KOÇ: Mesleğinizde ilerlemek istediğiniz zamanlarda, duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi de ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

BOĞA: Sezgilerinizi istediğiniz alanda kullanabileceğinizi çevrenize ispat etmelisiniz. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Buna dikkat edin.

İKİZLER: Kişisel fikirlerinize ve kendi düşüncelerinize değer veriyorsunuz. Bugün içinde kendi şartlarınızı zorlayacak, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizde özgürce davranacaksınız.

YENGEÇ: Merkür"ün konumu sizin pratik düşüncelerle hareket etmenizi sağlayacak. Bugün hızlı hareket ediyor ve her konuda üstün yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Olaylara tepkili olabilirsiniz.

ASLAN: Sizin sabit yönlerinizi bilenler, soru sormak söz konusu olduğu zaman, oldukça karamsarlaşabiliyorlar. Böyle durumlarda ise birlikte çalıştığınız arkadaşlarınız size pek yaklaşmıyorlar.

BAŞAK: Kafanızda uğraştığınız işin dışında kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var. Mantıklı davranmakla kazanacaksınız. Hedeflerinize yaklaşırken, kendinizi sevdirmeyi biliyorsunuz.

TERAZİ: Dış yapınızdan neşeli gibi görünmenize rağmen, dışa yansıyan yüzünüzde rahat bir ifade var. Bugün sevdiklerinizin yardıma koştuğunuz bir gün olacak. Dikkat edin, yorgun düşüyorsunuz.

AKREP: Kişisel davranışlarınızla çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.

YAY: Duygusal yönleriniz ön plana çıktığı zaman, mantığınız yardıma geliyor. Sürekli ikilem yaşadığınızı düşünenler yanılıyorlar. Yaşamı olduğu gibi kabul eden ender kişilerden birisiniz.

OĞLAK: Kaliteli yaşamayı çok seviyorsunuz. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalar içinde olmanıza rağmen, iyimserliğinizden ödün vermediğiniz için olaylara hemen çözüm üretebiliyorsunuz.

KOVA: Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen, sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler de var.

BALIK: Bugün duygusal konularda, derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Yönetici gezegeniniz olan Neptün burcunuzda geri gidiyor. Özgürce ve rahat düşünmenize de yardım ediyor.