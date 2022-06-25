KOÇ: Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, gereksiz engellere takılabilirsiniz.

BOĞA: Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli ve kendinizi yönlendirme konusunda ısrarcı davranıyorsunuz.

İKİZLER: Bildiğiniz konularda konuşmanız gerekirken, çevrenizde gelişen olumsuz olaylara da yorum getirmek isteyebilirsiniz. Bazen kendinizi tutamıyor ve müdahale etmemeniz gereken konulara el koyuyorsunuz.

YENGEÇ: Hayata olumlu bir şekilde bakıyorsunuz.

Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekiyorsunuz.

Bazı kişilerle aranızda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Dilinize hakim olmak size çok şey kazandıracak.

ASLAN: Bugün çevrenizin sözlerinden etkilenmeden hareket etmelisiniz. Başarı sizin için önemli bir olgu. Fakat her konuda kendinizi çok fazla yıpratıyor ve içsel disiplininizi bozmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Duygusal akıcılığınızın çok yüksek.

Yaptığınız çalışmaların size sağlayacağı avantajları düşünürseniz, vereceğiniz tavizlerin önemli olmadığını göreceksiniz.

Girişimciliğinizi hızlandırmalısınız.

TERAZİ: Yeni çalışmalarda çok başarılısınız. Cesur ve zor işleri yardım almadan başarmak istiyorsunuz. İletişim konusunda başarılı performansınızın size yapıcı etkisini gördükçe daha mutlu olacaksınız.

AKREP: Dağınık çalışan insanlardan nefret ediyorsunuz.

Disiplinli yapınızla her şeye hakimsiniz. Akşam saatlerinde; kendinizi mutlu hissettirecek olaylarla karşılaşmanız mümkün. Duygularınızı hapsetmeyin.

YAY: Çevrenize bağlı yaşamak zorunda değilsiniz. Satürn burcunuzda geri giderken duyguların hafife alınmayacağını bildiğiniz için, bugün karşınızdaki kişiyi olumsuz etkilemeniz oldukça mümkün.

OĞLAK: Aşk yaşantınızda birçok alternatif sizi bekliyor. Çok amaçlı bir yaşam tarzından hoşlandığınız için, çevrenize farklı gelebilirsiniz.

Birçok kısa yolculukta karşılaşacağınız kişileri etkileyeceksiniz.

KOVA: Bugün, arkadaş çevrenizde size yaklaşmak isteyen birçok kişi var. Onların sizinle paylaşmak istediği konulara çekimser bakabilirsiniz. Özgürce davrandığınız zaman başarı yüzdeniz artacak.

BALIK: Aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.