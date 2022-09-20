KOÇ: Çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel, fakat bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamanızda fayda var.
BOĞA: Kişisel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir.
Bugün kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.
İKİZLER: Gelişen ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.
YENGEÇ: Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Size anlatılan birçok şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda da dikkatli davranmalı çevrenizi koruma altına almalısınız.
ASLAN: Ay bilinç altınızı etkiliyor. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz.
BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız bazı kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını da inkar etmiyorsunuz.
TERAZİ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili bir yaklaşım göstermelisiniz. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek.
AKREP: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.
YAY: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacaksınız. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destekler, sizi de oldukça mutlu edecek.
OĞLAK: Duygularınız ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil.
Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizdeki bazı kişilerde şaşkınlık yaratıyorsunuz.
KOVA: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz bazı arkadaşlarınız sizi arayabilir. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilimler yaşayabilirsiniz.
BALIK: Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça çok yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.