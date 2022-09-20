KOÇ: Çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede kolay çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel, fakat bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamanızda fayda var.

BOĞA: Kişisel davranacak, bazı dostlarınızı şaşırtacaksınız. Sonuca gitmek isteyişinizi herkes makul karşılayamayabilir.

Bugün kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kabul etmiyorsunuz.

İKİZLER: Gelişen ani olaylar karşısında yerinde tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıtacaksınız.

YENGEÇ: Ay sizin burcunuzda ilerliyor. Size anlatılan birçok şeyi yanlış algılayabilir veya çok çabuk inanabilirsiniz. Duygusal konularda da dikkatli davranmalı çevrenizi koruma altına almalısınız.

ASLAN: Ay bilinç altınızı etkiliyor. Gizemli olan her şeyi merak ediyorsunuz. Partnerinizle olan ilişkinizi sürekli düşünme ihtiyacı içinde olabilir ve olayları fazlaca abartabilir ve zorlanabilirsiniz.

BAŞAK: Bugün maddi konularda istediğiniz güveni yakalamak istiyorsunuz. Çevrenizde iletişim içinde olacağınız bazı kişilerin, yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkılarını da inkar etmiyorsunuz.

TERAZİ: Yanınızda çalışan kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız, onlara özverili bir yaklaşım göstermelisiniz. Göreceksiniz, olaylar kısa sürede çözümlenecek.

AKREP: Yakınlarınızla duygusal işbirliği içinde olduğunuz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Yaptığınız bir takım işlerde, kişisel girişimciliğiniz size aktivite kazandırıyor.

YAY: Bugün maddi konularda doğru kararlar alacaksınız. Ailenizle ilgili aktiviteler önem kazanabilir, onlarla yapacağınız olumlu işbirlikleri ve vereceğiniz destekler, sizi de oldukça mutlu edecek.

OĞLAK: Duygularınız ve mantığınız arasında kuracağınız köprü anlaşılır gibi değil.

Farklı yolları seçerek, herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla, çevrenizdeki bazı kişilerde şaşkınlık yaratıyorsunuz.

KOVA: Dostlarınızla duygusal paylaşımlar yaşamak isteyeceksiniz. Uzun süredir görmediğiniz bazı arkadaşlarınız sizi arayabilir. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilimler yaşayabilirsiniz.

BALIK: Birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Bugün satın alma duygunuz oldukça çok yüksek. Uzun süredir aklınıza taktığınız alışverişi yapmaktan büyük bir zevk alacaksınız.