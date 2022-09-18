KOÇ: Yaşam savaşı verilen her sürecin kilitlenebildiği tek yer var. Kendi sağlığımız. Koşulların sürekli şarj makinesi gibi çalıştığı günlük hayatın stresini atabilmek için, sohbetler sizi mutlu ediyor.

BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimlerinizi bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz. Gerekli bağlantıları yapacağınızı, ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, stratejik öneme sahip ve gününüzün büyük kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz. Bu tür anlara daha dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: Dostlarla sohbetlerde, keyif alınarak dinleniyorsunuz. Ama konusu edilen bazı güncellikler ilgi alanınız dışına taşabilir. Böyle durumlarda fikir yürütmeye kendiniz koşullandırmayın.

ASLAN: Çalışma hayatınız ile neredeyse iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakın. İpler elinizde olmasa da, çok sesliliğe karşı ılımlı davranış sergileyin.

BAŞAK: Sevdiğiniz kişiyle ilgili konularda mantığın dozajını iyi ayarlayın. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki bir an donup kalıyor. Yaşamın maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde denkleştiren siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

AKREP: Maddi çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa, onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hislerle hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz. Dikkatli olun.

YAY: Maddi konulara bakışınız göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman değerini yitiriyor. Direkt olarak sizin performansını yansıtacak konu ile ilgili olarak, gerekli ihtimamı göstermediniz.

OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel birine özlem duymanız gerekmiyor. Gerekli esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.

KOVA: Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşama yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu anlarınız daha artacak.

BALIK: İki kişinin bir araya gelmesini sağlayacak koşulları yaratmanın önemli olduğunu biliyorsunuz. Aşırı tavizkar tutumlarda bulunuyor ve his dengeleriniz altüst oluyor.

Kararlılık içinde kalın.