KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girip para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.
BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkaracak işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanacağınız bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz.
Zıtlaşmalardan zor anlar yaşıyorsunuz.
İKİZLER: Sizi zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırp yaşama geçiriyorsunuz.
YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz.
Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda duygusal problemler kafanızı kurcalayabilir.
ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, biraz beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.
BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün işe yarayacak.
Bazı olayları mantığınızla çözüyor sabırlı davranıyor, tutkuların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermiyor ve sıkı bir disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.
TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız göz dolduruyor. Bugün yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ev ortamında uzlaştırıcısınız.
Duygusal konularınıza, çevresel olayları karıştırmamaya çalışmalısınız.
AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.
Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.
YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor. Tepki almaktan korkmayın.
OĞLAK: Düzeni seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz.
Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılı oluyorsunuz. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız.
Tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.
KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğinizde başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.
Çelişkilerden uzak durmalısınız.
BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı taraf olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtabilir.