KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girip para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Güçlü enerjinizi karşı tarafa yansıtmakta oldukça ustasınız. Dinamik yapınız takdir görüyor.

BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkaracak işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanacağınız bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyorsunuz.

Zıtlaşmalardan zor anlar yaşıyorsunuz.

İKİZLER: Sizi zorlayan işleri seviyorsunuz. Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışı içinde bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırp yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: Kişiliğiniz gereği her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz.

Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda duygusal problemler kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, biraz beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi belli bir disiplin içinde gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün işe yarayacak.

Bazı olayları mantığınızla çözüyor sabırlı davranıyor, tutkuların sizi yanlış yönlendirmesine izin vermiyor ve sıkı bir disiplin içinde yaşamak istiyorsunuz.

TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız göz dolduruyor. Bugün yaşamı enerjik algılıyorsunuz. Ev ortamında uzlaştırıcısınız.

Duygusal konularınıza, çevresel olayları karıştırmamaya çalışmalısınız.

AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.

Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyor. Tepki almaktan korkmayın.

OĞLAK: Düzeni seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz.

Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınızda başarılı oluyorsunuz. Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşısınız.

Tepkili olmadan önce düşünmelisiniz.

KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğinizde başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışın. Kişisel sorunlarınıza bazı dış etkenleri karıştırmamalısınız.

Çelişkilerden uzak durmalısınız.

BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onların fikrini almak için danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı taraf olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtabilir.