KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Sır saklamanız gerekiyor.

BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi.

Düşüncelerinizi formatlamalısınız. Çevrenizdekilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz. İnatçı yönlerinize dikkat.

İKİZLER: Çok gezerek, araştırarak öğreniyorsunuz.

Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız.

Fakat bugün, çevrenize ters düşebilirsiniz.

YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenme zamanının geldiğini görüyorsunuz.

Çalışma evinizdeki Retro Merkür, size çok şey öğretecektir.

ASLAN: Zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız.

Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Hakkınızda söylenenlere aldırmamalısınız.

BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla size yaklaşıyor.

İstemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.

TERAZİ: Dengeleriniz bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler.

Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde, önemli aşamalar kaydedeceksiniz.

Daha itaatkar olmalısınız.

AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz.

Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat bir türlü başaramıyorsunuz. Yollardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.

YAY: Bugün harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.

OĞLAK. Enerjinizin yüksek olduğu bugün, her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmayıp takip etmelisiniz. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.

KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin gerçekleştiğini göreceksiniz.

Yalnız kalmak size olumlu geliyor.

BALIK: Bugün yoğun bir duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.