KOÇ: Takdir edildikçe toplumsal hayatınız canlanıyor.
Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.
BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirip, unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.
İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığındasınız. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var.
Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjiniz olumlu etkilenecek.
YENGEÇ: Olumlu etkiler aldığınızda sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakıp hayatla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızdaki bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.
BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğinizde huzursuz oluyorsunuz.
TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.
Sizi seven arkadaşlarınızın desteği sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.
AKREP: Düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz.
Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Radikal düşünceler içindesiniz bu sıralar.
Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.
YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmelisiniz.
Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatın. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.
OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.
KOVA: Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.
BALIK: Kaygıları bir kenara bırakıp başaracağınız işleri kovalamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.