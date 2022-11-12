KOÇ: Takdir edildikçe toplumsal hayatınız canlanıyor.

Birçok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

BOĞA: Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir hafta. Bütçenizi yeniden gözden geçirip, unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığındasınız. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için nedenleriniz var.

Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjiniz olumlu etkilenecek.

YENGEÇ: Olumlu etkiler aldığınızda sosyal aktiviteniz güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakıp hayatla ilgili kararlar almalısınız. Aşk hayatınızdaki bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir dönem.

BAŞAK: Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacak. Bugünlerde yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir. Egonuzu ifade edemediğinizde huzursuz oluyorsunuz.

TERAZİ: Bugün sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla başarıyı kucaklayacaksınız.

Sizi seven arkadaşlarınızın desteği sayesinde, birçok probleminizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

AKREP: Düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyorsunuz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.

Radikal düşünceler içindesiniz bu sıralar.

Huzursuz bir gün yaşıyorsunuz.

YAY: Kendinizi daha kolay ifade etmelisiniz.

Zaman kavramının önemli olduğunu çevrenize hatırlatın. Partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır.

OĞLAK: Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Her olayın arkasındaki farklı nedeni araştırırken, sevdiğiniz kişiyle çatışabilirsiniz.

KOVA: Gücünüzü artırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızı sizi rahatsız edecek boyutlara getirmemelisiniz.

BALIK: Kaygıları bir kenara bırakıp başaracağınız işleri kovalamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek iş tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve direnç gösteriyorsunuz.