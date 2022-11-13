KOÇ: Maddi konularda ketumsunuz. İş görüşmelerinde, finans konuların gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz.

BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. İlişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, mevcut şartlarınızın daha da karışmasına neden olabiliyor.

İKİZLER: Çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz.

Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. Bugün özellikle detaylar güncellik kazanacaktır. Çevrenizde gizli bir inatçılık sergiliyorsunuz.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilere karşı içsel bir öfke duyabilirsiniz. Bugün duygularınızı gizlemek zorunda kalabilirsiniz. Pratik zekanız sayesinde, olayları çok çabuk çözümleyebiliyorsunuz.

ASLAN: Duygularınızı inatla savunduğunu bir gün. Sizi ilgilendiren konulara kendinizi verecek, başarınızı ortaya çıkaracaksınız.

Kendinizi gireceğiniz ortamlarda dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

BAŞAK: Derin bir ruhsal denge arayışı içindesiniz.

Bugün, sözlerinizin arkasında durarak, yakınlarınıza verdiğiniz tavizleri yerine getirmek isteyeceksiniz. Tamamlamanız gereken yoğun bir iş birikimi mevcut.

TERAZİ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.

İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.

Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve daha sonra ortaya koymalısınız.

AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

YAY: Çevrenizle işbirliği içinde olduğunuzda başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.

OĞLAK: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınıza ve duygusal ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.

KOVA: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz.

Ailenizi ilgilendiren bazı iş konumları, sizin de ilginizi çekebilir. Yaşamınızı denetleyen unsurları gözden geçirmelisiniz.

BALIK: Bugün rakip tanımıyorsunuz. Yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor ve istediğiniz her türlü desteği size veriyor. İş görüşmelerinde Neptün'ün geri hareketinin yansımasını hissedeceksiniz.