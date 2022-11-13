KOÇ: Maddi konularda ketumsunuz. İş görüşmelerinde, finans konuların gündemde olacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız iş yerinde yapmak istediğiniz bir çok şeyi, koşullar yüzünden yaşama geçiremiyorsunuz.
BOĞA: Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. İlişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bazı kişiler aleyhinize konuşarak, mevcut şartlarınızın daha da karışmasına neden olabiliyor.
İKİZLER: Çevrenize gizemli bir hava yaratıyorsunuz.
Olayları derin bir şekilde algıladığınız için, sizi ikna etmeleri çok zor. Bugün özellikle detaylar güncellik kazanacaktır. Çevrenizde gizli bir inatçılık sergiliyorsunuz.
YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilere karşı içsel bir öfke duyabilirsiniz. Bugün duygularınızı gizlemek zorunda kalabilirsiniz. Pratik zekanız sayesinde, olayları çok çabuk çözümleyebiliyorsunuz.
ASLAN: Duygularınızı inatla savunduğunu bir gün. Sizi ilgilendiren konulara kendinizi verecek, başarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Kendinizi gireceğiniz ortamlarda dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.
BAŞAK: Derin bir ruhsal denge arayışı içindesiniz.
Bugün, sözlerinizin arkasında durarak, yakınlarınıza verdiğiniz tavizleri yerine getirmek isteyeceksiniz. Tamamlamanız gereken yoğun bir iş birikimi mevcut.
TERAZİ: İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz.
İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.
Bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemeli ve daha sonra ortaya koymalısınız.
AKREP: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.
YAY: Çevrenizle işbirliği içinde olduğunuzda başarı grafiğiniz artıyor. Eleştiriye gelemeyen yapınız yüzünden çevrenize aykırı düşüyorsunuz. Yeni projeleriniz için, size yardım edecek dostlara ihtiyacınız olabilir.
OĞLAK: Yaratıcı düşüncelerinizdeki olumlu performansı iş yaşantınıza ve duygusal ilişkilerinize yansıtabiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda yapıcı konuşmalarınızla göz dolduracaksınız.
KOVA: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek, daha olumlu sonuçlara gideceksiniz.
Ailenizi ilgilendiren bazı iş konumları, sizin de ilginizi çekebilir. Yaşamınızı denetleyen unsurları gözden geçirmelisiniz.
BALIK: Bugün rakip tanımıyorsunuz. Yakın ilişkilerinizi olumlu etkiliyor ve istediğiniz her türlü desteği size veriyor. İş görüşmelerinde Neptün'ün geri hareketinin yansımasını hissedeceksiniz.