KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyor ve hırslarınızın esiri oluyorsunuz. Retro Jüpiter duygusal yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Planladığınız işleri bir an önce yaşama geçirmek istiyorsanız, iş birliğine ihtiyacınız olacak.
BOĞA: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Yeni başlayan ilişkiler konusunda aceleci kararlar almamalısınız. Sürekli değişim yaşıyorsunuz.
Uranüs'ün etkileri yüzünden kafanız bir hayli karışacaktır dikkatli olun.
İKİZLER: Sizi özel kılacak ve iyi hissettirecek dostlara ihtiyacınız var. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.
Gizli bir güç arayışı içindesiniz.
YENGEÇ: Bugün takıntılı konuların başında sevdikleriniz geliyor. Onların size olan davranışlarınızdan beklediğiniz karşılığı görmeyebilirsiniz.
İlişkilerinizde açık ve net olmanızın, her zaman size puan kazandıracağını bilmelisiniz.
ASLAN: Arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Ay burcunuzda ilerlerken, düşüncelerinizde bir esneklik söz konusu. Bugün her anlamda kendinizi yapılanmış, güçlü ve yaratıcı hissediyorsunuz.
BAŞAK: İş hayatınızda iletişimin önemli olduğunu bildiğiniz halde ketum davrandığınız için bazı düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda zorluklar yaşıyorsunuz. Eski projelerinizi bir an önce tamamlamalısınız.
TERAZİ: Bugün Ay arkadaşlık ilişkilerinizi olumlu destekliyor.
Onların yeni ve ilginç fikirleri karşısında planlarınızı farklı bir şekilde değiştirebilirsiniz.
Önemli karar aşamasında olmanıza rağmen olayları bekletmenizde fayda var.
AKREP: Çevresel koşullarınızı iyice analiz etmenizde fayda var. Renginize ve duygularınıza hitap eden kişilerle görüştüğünüz zaman enerjiniz çok daha güçlü oluyor. Çalışma hayatınızın temposunun yüksek olduğu bir gün içindesiniz.
YAY: Sıra dışı konuşmalar ilginizi çekse de, olayların fazla içinde bulunmak istemiyorsunuz.
Bugün, aşk konusunda fazla yorum yapmak gibi bir takıntınız yok. Tuhaf olayların ortasında kalmak istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
OĞLAK: Bugün, bütçenizi tekrar gözden geçirmelisiniz.
Maddi olarak kendinizi yetersiz görmeyin.
İkna kabiliyetinizi, kazançlarınızı artırma konusunda kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz.
Ağır yiyeceklerden uzak kalmalısınız.
KOVA: Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Bugün fiziksel zevkleriniz ön plana çıkacaktır. Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, Retro Mars, derin sezgilerinizin açığa çıkmasına neden olacaktır.
BALIK: Bugün olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.
Retro Jüpiter yüzünden karşıt düşünceler içinde gerilim yaşamak yerine, yaratıcılığınızı vurgulayan çalışmalara yönelmelisiniz.
Kendinize yeni kaynaklar bulabilirsiniz.