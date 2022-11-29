KOÇ: Bugün düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı başkalarının da fikirlerini almalısınız.

BOĞA: Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen, sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan korunmalısınız.

İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz.

Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

YENGEÇ: Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine eleştirici davranacağınız bir gün içindesiniz. Sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız.

ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor. Başlatacağınız çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz. Koşullarınızı zorladığınızda hedeflerinize daha hızlı yaklaşıyorsunuz.

BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanıyorsunuz.

İyi niyetinizin başkaları tarafından yanlış anlaşılması sizi engelliyor.

TERAZİ: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibisiniz. Yaşamı öylesine derin algılıyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızın sıkılmasına neden oluyor.

AKREP: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız.

Çalışma şartlarınızla ilgili aksiliklerden şikayet edecek ve kişileri yargılayacaksınız.

YAY: Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz.

Bazı düşüncelerinizi kendinize saklamak isterken, içsel öfkelerinizi açığa çıkarabilirsiniz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla sonuçlandıracaksınız.

OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına organizasyonlar yapıyorsunuz. Partnerinizle aranızda şekilde sezgisel bağ var.

KOVA: İletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Satürn'ün desteğini görüyorsunuz.

Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemiyorsunuz.

BALIK: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugünlerde duygusal problemlerinizi abartacaksınız. Unuttuğunuz konuların tekrar karşınıza çıkmasıyla yaşantınıza farklı bir hareketlilik gelecek.