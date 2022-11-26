KOÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim var. Eğlenceli tekliflere hazır olun.

BOĞA: Düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, yeniden gündeme getireceksiniz.

Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman, veriminiz artıyor. Her zaman kalıcı başarılardan yanasınız.

İKİZLER: Maddi konularda girişimci yapınız ortaya çıkıyor. Mantıklı ve akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.

YENGEÇ: Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün.

Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler için güzel bir gün. Güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

Derin düşünceler içindesiniz.

ASLAN: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.

Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir savunma yapacaksınız.

BAŞAK: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.

Yeni düşünceler gündemde olacak ve size gelecek olan tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek oluyorsunuz.

AKREP: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevrenize fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek istiyorsunuz. Ama baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz.

YAY: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınızda motive oluyorsunuz.

OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

Sosyal aktiviteleriniz hız kazanıyor.

KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönleriniz öne çıkıyor. Her zaman akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

BALIK: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Kendi kararlarınızı kendiniz vermek istiyorsunuz. Yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanacaksınız. Uykunuzu ihmal etmeyin.