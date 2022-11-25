KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Her şey yolunda olmadığında, keyfiniz kaçıyor.

BOĞA: Bugün Uranüs'ün size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı, acele etmemelisiniz.

İKİZLER: Yoğun duygular içindeyken bile pratik yönünüzü öne çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarıyorsunuz.

Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.

YENGEÇ: Her konuştuğunuzun altında bir şey aranmasını istemiyorsanız, daha net olmaktan başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.

BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Yay'da ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili hayale kapılabilirsiniz.

Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.

AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Eski bir arkadaşınızın tekrar karşınıza çıkma ihtimalini de unutmamalısınız.

YAY: Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için cesaret bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Bugün çalışma hayatınızda aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizdeki sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın, düşüncelerinize ilgi göstermesi mümkün.

BALIK: Çevrenizle birlikte, ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz.

Fakat istediğiniz ortamı yakalamanız biraz zor olacaktır.