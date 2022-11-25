KOÇ: Bugün sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Her şey yolunda olmadığında, keyfiniz kaçıyor.
BOĞA: Bugün Uranüs'ün size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Yarım kalan işlerinizi tamamlamalı, acele etmemelisiniz.
İKİZLER: Yoğun duygular içindeyken bile pratik yönünüzü öne çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarıyorsunuz.
Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden bir şey kaçmıyor.
YENGEÇ: Her konuştuğunuzun altında bir şey aranmasını istemiyorsanız, daha net olmaktan başka çareniz yok. Maddi problemleri hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize de yansıtabileceksiniz.
ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız bu günde yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalara da açıksınız.
BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Yay'da ilerlemesi, yaşama bakışınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Her türlü koşulu defalarca gözden geçirmek zorundasınız.
TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Ancak uçuk davranışlar içine girebilir veya aşkınızla ilgili hayale kapılabilirsiniz.
Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak.
AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Eski bir arkadaşınızın tekrar karşınıza çıkma ihtimalini de unutmamalısınız.
YAY: Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için cesaret bulmamanız için neden yok. İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.
OĞLAK: Bugün çalışma hayatınızda aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İşbirliğine önem vermenize rağmen, rutin işlerin size fırsat kaybettireceğine inanıyorsunuz.
KOVA: Çevresel ilişkilerinizdeki sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Dostlarınızın, düşüncelerinize ilgi göstermesi mümkün.
BALIK: Çevrenizle birlikte, ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak, sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak isteyeceksiniz.
Fakat istediğiniz ortamı yakalamanız biraz zor olacaktır.