KOÇ: Yatırım konusunda istediğiniz her türlü donanıma sahipsiniz. Ortak çalışma içinde olduğunuz kişilerin size önemli katkıları olacak ve partnerinizle aynı fikir birliği içinde olacaksınız.

BOĞA: İlişkilerinizde güçlü ve aktif bir performans gösteriyorsunuz. Olayları abartmadan değerlendirmekte her zaman fayda var. Sosyal ilişkilerinizde sıcak gelişmeler, sizi de sevindirecek.

İKİZLER: Venüs karşıt burcunuz Yay da bulunuyor.

Çevrenizde daima size inanan dostlarınız olsun istiyorsunuz. Bugün, iyi niyetli yaklaşımlarınız yanıtsız kalmayacağından emin olmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Bugün, duygusal konularda yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız.

İçsel enerjiniz yüksek. Birçok işi bir arada yapmak istiyorsunuz Hayallerinizle yaptıklarınız arasında denge var.

ASLAN: Venüs'den olumlu destek alıyorsunuz.

Bugün, çevre ilişkilerinizin güçlü bir şekilde gündeme gelmesiyle, sizi fazla meşgul edecek alanlarınız artıyor ve gözlemci yönünüz ortaya çıkıyor.

BAŞAK: Maddi konularda kafanızın içi oldukça karışık. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda size fırsatlar sağlıyor.

TERAZİ: Venüs karşıt ilişkilerinizi olumlu etkiliyor.

Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor. Çalıştığınız alanlarda özgürce hareket edeceksiniz.

AKREP: Bugün sezgileriniz yoğun. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Partnerinizin maddesel olanaklarınızdan siz de faydalanacaksınız.

YAY: Venüs burcunuzda ilerliyor ve düşüncelerinizi iyi niyetli yaklaşımlarınızı gerçekleştirecek ve özgürlüğünüzü sorgulayacak konular üzerinde yoğunlaşmak isteyeceksiniz.

Motivasyon yönünden güçleneceksiniz.

OĞLAK: Duygusal yönlerinizin sizi rahatsız etmesinden kaynaklanan sıkıntılarınız var.

Bugün, bir çok konuda düşünceler içinde olacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

KOVA: Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Etkilenmeye hazırsınız. düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçıyorsunuz.

BALIK: İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut.

Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesini bekliyor ve ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Yeniden bir planlama içinde olacağınız bir gün.