KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak.

Jüpiter Balık burcunda ilerlemeye başladı.

Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz..

Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin. Bu dönem kısa vade çözümleri unutmalısınız.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin.

İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.

Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

YAY: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bugünlerde suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

KOVA: Yurt dışı seyahatleri gündeme gelecek.

Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Satürn olumsuz sinyaller veriyor.

BALIK: Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Mars geri hareketi sizi de etkiliyor.

Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız finans durumunuzu bir düzene oturtmalısınız.