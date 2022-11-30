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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.11.2022, 00:00

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak.
Jüpiter Balık burcunda ilerlemeye başladı.
Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz..
Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Bugün aşk hayatınızda yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sıra dışı gelişmeler yüzünden fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.
Parayla ilgili konuları erteleyin. Bu dönem kısa vade çözümleri unutmalısınız.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin.
İçsel kuruntularınız oldukça yüksek.

AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda.
Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

YAY: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem içine giriyorsunuz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Bugünlerde suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz.

KOVA: Yurt dışı seyahatleri gündeme gelecek.
Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Geri gitmeye başlayan Satürn olumsuz sinyaller veriyor.

BALIK: Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.
Mars geri hareketi sizi de etkiliyor.
Unuttuğunuz faturaların ve ödemelerin sizi sıkmasını istemiyorsanız finans durumunuzu bir düzene oturtmalısınız.

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