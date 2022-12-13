KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Gücünüz için motivasyona ihtiyacınız var.

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız... Önünüz açık ve hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi düzeltmek zorundasınız.

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün... Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Gelenekselliğinizden dolayı farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

ASLAN: Olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmayın. Hayata geçirmeyi düşündüğünüz isteklerinize karşı çevrenin fikirlerine saygı gösterin.

BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerden daha çok sorumluluk almak sizi sinirlendiriyor. İşinizde saygılı ilişkilerin, sizin için çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız, kendi işlerini size yükleyebilir.

TERAZİ: Duygusal ilişkilerinizde önemli bir gün... Partnerinizle ortak kararlar alacak ve sizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapacaksınız. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.

AKREP: Duygusal davrandığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz. İdeallerinizde ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkilerinize yansıtmak istemeniz, sizi çekici hale getiriyor.

YAY: Derin düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz. Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.

OĞLAK: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, tekliflere hazırlıklı olmalısınız. Yenilikleri kabullenmiyorsunuz.

KOVA: İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konulara ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacak. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.

BALIK: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Kendinizi daha kolay ifade etmelisiniz.