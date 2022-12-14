KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olmak isteseniz de, onların fikirlerinden etkilenmemeniz çok zor. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranıyorsunuz.

Venüs, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER: ÇEVRENİZDE düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist yapınız insanlara ters gelebilir.

YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız.

Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.

Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz.

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.

BAŞAK: İŞ arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenerek kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.

Kendinize güvenmelisiniz.

TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir.

AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi oldukça olumlu etkileyecek.

YAY: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz.

Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına oldukça olumlu yaklaşıyorsunuz.

OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.

Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.

KOVA: BUGÜN çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.

Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek için çalışmalar yapabilirsiniz.

BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.