KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olmak isteseniz de, onların fikirlerinden etkilenmemeniz çok zor. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranıyorsunuz.
Venüs, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER: ÇEVRENİZDE düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist yapınız insanlara ters gelebilir.
YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız.
Bugün, kazançlarınızı artırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz.
Elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz.
Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.
BAŞAK: İŞ arkadaşlarınızın özgün ve cesur olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenerek kendinizi farklı bir potada göreceksiniz.
Kendinize güvenmelisiniz.
TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecek. Partnerinizin beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecektir.
AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım işlerinizi gözden geçireceksiniz. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi oldukça olumlu etkileyecek.
YAY: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz.
Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına oldukça olumlu yaklaşıyorsunuz.
OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
Akılcı davrandığınız her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
KOVA: BUGÜN çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
Partnerinizle bazı ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek için çalışmalar yapabilirsiniz.
BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.