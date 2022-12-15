KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalmayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız.

Hayatınızda bazı riskleri göze alacaksınız.

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız. Yeterli cesarete sahipsiniz.

ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

BAŞAK: Akılcılığa her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla duygularınız yoğun olacaktır. Özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir, düşüncelerinizle hareket etmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ: Deneyimler ve testlerden geçiyorsunuz.

İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün. Ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir.

AKREP: Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

Birlikte olduğunuz kişileri duygusal anlamda zorlayabilir, küçük sorunları büyütebilirsiniz. Onlar ikna atmak için olağan üstü bir çaba sarf edeceksiniz.

YAY: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz.

Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.

Yaşantınızdan keyif almalısınız.

OĞLAK: Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor biliyorsunuz.

KOVA: İşinizi yaparken; duygusallıktan uzak durmanızda yarar var. İyi niyetli girişimciliğiniz her zamanki gibi ses getirecek. Dostlarınız sizden haber bekliyor. Özlediğiniz eski ortamları yeniden canlandırabilirsiniz.

BALIK: Duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir gün. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.

Her şeyin parasal değerleri değişiyor.