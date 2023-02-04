KOÇ: RİSKLERE karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.
BOĞA: KENDİNİZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.
İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Mars burcunuzda ilerlerken yüksek enerji potansiyelinize sahipsiniz. Bulunduğunuz koşulları iyileştirmek isteyeceksiniz.
YENGEÇ: KİŞİSEL olaylarınızı ailenizle paylaşacaksınız.
Onların fikirleri sizin için önemli. Burcunuzda ilerleyen Ay tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarıyor. Değerlendirin.
ASLAN: ÇEVRENİZDEKİLERİ etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bekarsanız ve sevgili arıyorsanız, işte size büyük bir fırsat. Yönetici gezegeniniz Güneş, bugünlerde enerjinizi dengeliyor.
BAŞAK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.
Fakat Mars'ın konumu yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.
TERAZİ: JÜPİTER karşıt burcunuzda hareket ediyor. Dostluklarla yapılacak planlar söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Arkadaşlarınızın egoları yüzünden zarar görebilirsiniz.
AKREP: EVİNİZİ yeniden restore etmenin tam zamanı. Yönetici gezegeniniz Mars size bu fırsatı veriyor. İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranmayı zor da olsa öğrendiniz.
YAY: ÇOK cesur ve enerjik olacağınız bir gün.
Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz. Biraz da bunu bilerek yapacaksınız.
OĞLAK: BUGÜN sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek.
Dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yemeği abartmamalısınız.
KOVA: BUGÜN sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Cesaretinizi istediğiniz alanda kullanacaksınız.
BALIK: AYNI fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyorsunuz.
Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda öne çıkacaksınız.