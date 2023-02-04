KOÇ: RİSKLERE karşı dayanılmaz bir arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde kıskançlıklar nedeniyle zor anlar yaşarken, kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Eğlenceyle aranızın iyi olduğu bir dönem.

BOĞA: KENDİNİZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetlemek isteyebilirsiniz. Geçmişin hesabını yapmak istemiyorsunuz.

İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Mars burcunuzda ilerlerken yüksek enerji potansiyelinize sahipsiniz. Bulunduğunuz koşulları iyileştirmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: KİŞİSEL olaylarınızı ailenizle paylaşacaksınız.

Onların fikirleri sizin için önemli. Burcunuzda ilerleyen Ay tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarıyor. Değerlendirin.

ASLAN: ÇEVRENİZDEKİLERİ etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.

Bekarsanız ve sevgili arıyorsanız, işte size büyük bir fırsat. Yönetici gezegeniniz Güneş, bugünlerde enerjinizi dengeliyor.

BAŞAK: GELENEKSEL yapınızı kararlı bir şekilde muhafaza ederek, işinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız.

Fakat Mars'ın konumu yüzünden bazı problemler yaşamanız mümkün.

TERAZİ: JÜPİTER karşıt burcunuzda hareket ediyor. Dostluklarla yapılacak planlar söz konusu olacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Arkadaşlarınızın egoları yüzünden zarar görebilirsiniz.

AKREP: EVİNİZİ yeniden restore etmenin tam zamanı. Yönetici gezegeniniz Mars size bu fırsatı veriyor. İstekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranmayı zor da olsa öğrendiniz.

YAY: ÇOK cesur ve enerjik olacağınız bir gün.

Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Üstelik dostlarınız için kendinizi ön satıhlara atabilirsiniz. Biraz da bunu bilerek yapacaksınız.

OĞLAK: BUGÜN sevdiklerinizi evinizde ağırlamak istemeniz, onları da mutlu edecek.

Dostlarınıza size iyilik yapma şansı vermelisiniz. Katılacağınız toplantılarda yemeği abartmamalısınız.

KOVA: BUGÜN sosyal ilişkiler, dostluklar ve iş anlaşmaları ön planda olacak. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Kendinize güveniyorsunuz ve karşı cins üzerinde etkilisiniz. Cesaretinizi istediğiniz alanda kullanacaksınız.

BALIK: AYNI fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyorsunuz.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz. Girdiğiniz topluluklarda öne çıkacaksınız.