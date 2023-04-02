KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız her durumda sabır ve taviz gibi iki önemli unsuru dengede tutmayı başarmalısınız.

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Her ortama adapte olabilmek için yapacağınız tek şey; çevrenize karşı iletişiminizi güçlü tutmak olmalı.

İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Bazı çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalısınız.

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.

Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.

TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor.

Sizin bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.

YAY: Enerjik bir gününüzdesiniz. Ancak gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.

Çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin.

OĞLAK: Yaşamın her adımında elde edeceğiniz kazanımlara kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı neden aramayın.

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.

Sevdiğinize karşı gizemli tavrınız dikkat çekiyor.

BALIK: Arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Seçici tavırlarınız sizi farklı ve özel kılıyor.