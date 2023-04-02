KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız her durumda sabır ve taviz gibi iki önemli unsuru dengede tutmayı başarmalısınız.
BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Her ortama adapte olabilmek için yapacağınız tek şey; çevrenize karşı iletişiminizi güçlü tutmak olmalı.
İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli olacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Bazı çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalısınız.
BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.
TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor.
Sizin bu halinizi, aşırı olmamak şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.
AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.
YAY: Enerjik bir gününüzdesiniz. Ancak gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.
Çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin.
OĞLAK: Yaşamın her adımında elde edeceğiniz kazanımlara kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeye sahip olmak istemiyorsunuz. Her olayın arkasında farklı neden aramayın.
KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.
Sevdiğinize karşı gizemli tavrınız dikkat çekiyor.
BALIK: Arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Bu sizi daha çok motive edecek. Seçici tavırlarınız sizi farklı ve özel kılıyor.