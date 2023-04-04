Yıldız falınız

KOÇ: İletişim konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken işleri sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.



BOĞA: Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da daha çok artıyor. Her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz. Çevrenizde beğeniliyorsunuz.



İKİZLER: Fazla gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.



YENGEÇ: Yeni heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk, sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.



ASLAN: Duygularınız sizi sürekli geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Sizi anlamak çok zor. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.



BAŞAK: Olaylara hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı. Sevdiğiniz kişi şanslı.



TERAZİ: Sadece kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. Yaratıcı ve işinizde hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.



AKREP: Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.



YAY: Çalışma hayatınız da temponuz da sürekli değişiyor. Her konuya açık olmanız sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz. Sizi gülümserken görüyorlar.



OĞLAK: Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.



KOVA: Ortamlarda her şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelebilir, fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.



BALIK: Kısıtlı iş çevreleri size göre değil. Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.

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