Yıldız falın

KOÇ:Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmiş tecrübelerinizi örnek almalı ve eskiye takılmaktan korkmamalısınız. İnsanlara karşı samimi ve art niyetsiz yaklaşmanız takdir ediliyor.



BOĞA: Sosyal yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve rutinden sıkılıyorsunuz. Eski bir dostla sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz.



İKİZLER: Geciken terfileriniz bu dönem açılacaktır. İmkansız gibi görünen olayları başaracaksınız. Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz.



YENGEÇ: Bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları hatırlamakla huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.



ASLAN: Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Çevrenizi tenkit etmeden önce düşünmeli ve isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Hatalarınızda yanlış yargılarınızın payı var.



BAŞAK: Bugün sakin olun ve mutlu başlayan gününüzü cehenneme çevirmeyin. Koşulların sizi zorladığı davranış şekilleri ile duygusallığınız arasında kalmanız, çelişkiler yaşamınıza yol açabilir.



TERAZİ: Bugün, bulunduğunuz ortamlara güvensizlik duygusu içinde yaklaşabilirsiniz. Bilinçaltınızda geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan korkular var ve hata yapmaktan çekiniyorsunuz.



AKREP: Bugün sorularınızın cevabını alamayabilirsiniz. Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz hissetmenizin tek sorumlusu, yine kendinizsiniz. Bazen akışına bırakmalısınız.



YAY: Finans konusunda doğru kararlar almalısınız. Bugün uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.



OĞLAK: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahat yansıtacaksınız. Kendinize farklı hobi alanları bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



KOVA: Duygularınızın yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinizde nedensiz sıkıntılarınız var.



BALIK: Bazen bir şeylerin yerinde olmadığı kuşkusuna kapılıyorsunuz. Duygusal konularda detaycı kimliğiniz körükleniyor. İlişkilerinize dürüst yaklaşıyor, aynısını karşı taraftan da bekliyorsunuz.