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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.04.2023, 00:00
KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikme olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun. Bazı konularda tavizler gerekebilir.

BOĞA: İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Keyfiniz kaçabiliyor.

İKİZLER: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün, iletişim konusunda kendinizi doğru bir şekilde dinletmesini iyi biliyorsunuz.

YENGEÇ: İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz.

ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler. Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır. Önemli olan sonuçlandırmanızdır.

BAŞAK: Çevrenizin yaptığı işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde, sizi kıskandırmak, kışkırtmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak istemeleridir. Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortam gereği acil olan konularda, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat
etmelisiniz. Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız.

YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın size tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz.

OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizliğe sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak, duygu dolu konuşmalar yapabilir.

KOVA: İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, kendinizi geri çekiyorsunuz. Kırılgan sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin sınırları içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.

BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken, sizi zorlayacaktır. Yeni durumlarınıza alışmanız, zaman alabilir.
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