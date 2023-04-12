Yıldız falınız

KOÇ: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmede; beklediğiniz konularda gecikme olabilir. Fevri davranarak şikayetçi olmayın. Eşinizin güvene dayalı olan isteklerine karşı anlayışlı olun. Bazı konularda tavizler gerekebilir.



BOĞA: İşinizle ilgili sizin isteğinizin dışında gelişen durumlardan hoşlanmıyorsunuz. Çevrenize göre fazla tutucu davranışlar sergiliyorsunuz. Bugün, organizasyon çalışmalarına ağırlık vermek isteyebilirsiniz. Keyfiniz kaçabiliyor.



İKİZLER: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın. Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın ve aceleci olmayın. Bugün, iletişim konusunda kendinizi doğru bir şekilde dinletmesini iyi biliyorsunuz.



YENGEÇ: İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, ailenizle ilgili sorunlara çok ince detaylarla yaklaşıyor ve başarılı oluyorsunuz.



ASLAN: Kariyerinde beklenti içinde olanlar, bu amaca yönelik girişimlerden çekinmemelidirler. Üst düzeyde olan görev bilinciniz ile başarılı olacaksınız. Detaylar her zaman olabilecek ayrıntılardır. Önemli olan sonuçlandırmanızdır.



BAŞAK: Çevrenizin yaptığı işlere gizemli süsü vermelerinin temelinde, sizi kıskandırmak, kışkırtmak ve konuya karşı merakınızı yoğunlaştırmak istemeleridir. Bugün partnerinizin sizden gizlediği konuları araştırmak isteyeceksiniz.



TERAZİ: Bulunduğunuz ortam gereği acil olan konularda, hızlı konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sırada verdiğiniz sözlere dikkat

etmelisiniz. Bugün, bastırdığınız duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.



AKREP: Duygularınızda yanılma payınızın bile olması, sizi çileden çıkarmaya yetiyor. Konuşmalarınızda emir verir gibi konuşmalarınız en yakın arkadaşlarınızın bile tepkisini alıyor. Bu konuda gerçekten çok dikkatli olmalısınız.



YAY: Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız. Bugün, iletişimle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Yakın dostlarınızın size tavsiyeleri konusunda fazla tepkili davranabiliyorsunuz.



OĞLAK: Küçük olaylardan dolayı sakın kendinizi güvensizliğe sokmayın. Böyle bir durum, sizin işleriniz için en büyük tehlike demektir. Partneriniz zaman zaman sınırları dışına taşarak, duygu dolu konuşmalar yapabilir.



KOVA: İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili fazla müdahaleci olduklarında, kendinizi geri çekiyorsunuz. Kırılgan sınırlarınızla savunmaya geçiyorsunuz. Hedeflerinizin sınırları içinde kısıtlamaların olmadığını anlatmalısınız.



BALIK: İşiniz dışında bazı kurslara gitmeniz; size yeni bilgiler kazandırabileceği gibi, yeni insanlarla bir arada olmanızı sağlayacak. Birçok fırsat ayağınız gelirken, sizi zorlayacaktır. Yeni durumlarınıza alışmanız, zaman alabilir.

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