Yıldız falınız

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çalışma alanınızda belli bir konumu korumak istiyorsunuz. Özgürlüğünüzü savunmanıza rağmen, güçlü bir disiplin anlayışınız var. Yaşamınızı kontrollü yaşamaktan yanasınız. Bugün enerjinizi dengelemelisiniz.



YENGEÇ:Çevrenize karşı atılımcı davranışlarınızla dikkat çekmeyi bildiğiniz için, herkes sizden farklı şeyler bekliyor. İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olan olumsuzluğunu düşünmeli ve , kendinizi fazla kaptırmamalısınız.



ASLAN: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, enerjinizi kullanmada size kısıtlamalar getirecektir. Belki onun isteklerini önemsemeyerek, ilişkinizi rutin bir hale getirmiştiniz. Partnerinize zaman ayırmalısınız.



BAŞAK: Ay aşk evinizde ilerliyor ve sosyal çalışmalarınıza yoğunluk kazandırırken, aşk yaşantınız hareketlilik kazanıyor. Eğlence yaşamınız canlanıyor. Birçok davet alacak ve değişik ortamlarında bulunacaksınız.



TERAZİ: İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçmek için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Yaşça büyük kişilerin etkisindesiniz. Fikirlerinizi beğenmeyenlere tepkiler vermeyin.



AKREP: Burcunuzda ilerleyen Merkür sayesinde, daha hızlı düşünmeye başladınız. Sabırlı davranışlarınız alışkın kişileri şaşırtmanız, sizi ilgilendirmiyor. Taviz vermiyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda canınız sıkılabilir.



YAY: Siz aşka her zaman çok önem veren biri olarak bugün her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz. Bazılarınız macera isteği içinde hareket edecek. Dikkatli olmak zorundasınız.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz.Bugün özellikle Ay kişisel evinizde yaşam, sosyal ve aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuzda, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.



KOVA: Henüz oluşturamadığınız olayların üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteği konusunda olumlu yansımalar alıyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmalısınız.



BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.. Çevrenize önem vermelisiniz.

