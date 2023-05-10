KOÇ: Jüpiter'den önemli destekler almaya devam ediyorsunuz. Kişisel özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız. Bağımsızlık duyguları içinde hareket ettiğiniz zaman, başarı yüzdeniz çok daha fazla artıyor.
BOĞA: Bugün duygusal inatlarınız yüzünden sevdiklerinizle aranızda sorunlar yaşayabilirsiniz.
Mantıklı düşünceler içinde olsanız bile, çevrenizdeki kişilerin sizinle aynı düşünceye sahip olması gerekmiyor. Ilımlı olmaya çalışın.
İKİZLER: Çevrenizle inatlaşmak yerine, ılımlı olmaya çalışmalısınız. Bugün çevrenizle güç birliği içinde olmak isteyebilirsiniz. Yaşamınızla ilgili kararları tek başınız veriyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi hızlı kullanacağınız bir gün.
YENGEÇ: Çevrenize karşı kapalı ve duygusal bir tavır sergiliyorsunuz. Düşündüğünüz olayları çok fazla büyütebilir ve kafanızın daha karışmasına neden olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde saplantılarınızı denetim altında tutmalısınız.
ASLAN: Güçlü dostluklar yerine, amaçlarınıza uygun kişilerle birlikte olmayı yeğleyebilirsiniz.
Özgürlük duygunuzun sizi farklı konumlara sürükleyebileceğini düşünmeli ve kendinizi özel ve imtiyazlı bir kişi gibi görmemelisiniz.
BAŞAK: Aklınız maddesel konularda olmasına rağmen, sosyal yaşantınızı canlı tutma için gerekli doneler sahipsiniz. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtma konusunda başarılı günlerinizden biri. Gözler sizin üstünüzde unutmayın.
TERAZİ: Kısa yollarla ilgili ilginç planlarınız var. Bazı dostlarınıza sürpriz hazırlayabilir onlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Bugün bulunduğunuz ortamlarda duygu ve düşüncelerinizi saklama ihtiyacı içindesiniz.
AKREP: Hedeflerinizde ve deneyimlerinizde güçlü konumlar arıyorsunuz. Tatmin olmayan bir yapınız var. Birlikte çalıştığınız ve kariyerinize katkıları olacak kişilerin kapasitelerini sınamak isteyebilirsiniz. Ortaklıklar söz konusu.
YAY: Sistemli davrandığınız zaman daha başarılı olduğunuz kesin. Üretkenliğinizi vurgulayacak konular üzerinde daha fazla yoğunlaşmalısınız.
Sizi zorlayacak işlerden hoşlanmanıza karşın, sizin için önemli olanı seçmelisiniz.
OĞLAK: Sadece kendinizi ve motivasyonunuzu sorgulamayın.
Meselelerinizin temelini incelerken, çevre ile yaşadığınızı unutmayın. İnsanlar sizin duygusallığınızla ilgili müdahaleci olduklarında, savunmaya geçiyorsunuz.
KOVA: Bugün, iş ilişkilerinizde bir yoğunluk söz konusu. İşinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Mücadeleci ruhunuzu ortaya çıkarın. Etrafınızdaki insanlardan ve koşullardan bağımsız olarak düşünün.
BALIK: Her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Yaşantınızla ilgili değişime hazır olmalısınız. Size olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecektir. Yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz.