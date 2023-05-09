KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içine kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Bugün uzak duygular içindesiniz. Yeni projeler kafanızı meşgul edecek.

BOĞA: Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda olumsuz sürprizlere hazırlı olun.

İKİZLER: Maddi konularda geçici heveslerle yaşamak istemiyorsunuz. İş konusunda güvendiğiniz bir kişiyle çalışmak sizi rahatlatıyor. Kazançlarınızda daha fazla artış sağlamak için, yeni yapılanmalar içindesiniz. İş veriminiz artıyor.

YENGEÇ: İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler çok önemli.

ASLAN: Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BAŞAK: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Merkür biraz dikkatli olmanızı istiyor.

TERAZİ: Çevresel ilişkilerinizde istemediğiniz sıra dışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarda değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımların söz konusu olacağı durumlar mevcut.

AKREP: Güneş karşıt evinizde ilerliyor. Yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağmak istiyor olmanız belki çok güzel, fakat duygularınızda yaşadığınız gel gitler sizin için hoş olmuyor. Temponuzda yavaşlamalara neden oluyor.

YAY: Kişileri yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve çevrenizdeki kişilerin sizi anlamasına zaman bırakmalısınız. Uranüs, geri giderken dikkatli olun. Bugün ortak dostlarınızla bir araya gelecek ve özel sorunlarınızı tartışacaksınız.

OĞLAK: Ay'ın bulunduğu konum, yakın ilişkilerinizi etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

KOVA: Ailenizle ilgili duygusal paylaşımlar söz konusu olacak ve aile fertleri arasında ortak çalışmalar gündeme gelecek. Yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz kılabilir. Sinirleriniz yorgun.

BALIK: Bugün kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz.

Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere hiçbir şekilde ön yargılı olmamalısınız.