KOÇ: Finans evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.

Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.

BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.

Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor.

Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.

Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.

Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.

Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalısınız.

AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.

Aklınıza esen konularda başarılısınız.

YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.

Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Tüm çalışmaları kararlı sürdüreceksiniz.

OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

Mesleki aşklar gündemde.

KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.

Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.

BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.