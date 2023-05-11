KOÇ: Finans evinizle ilgili bir çok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz.
Karşınıza birçok fırsat alternatifleri çıkacak.
Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: Yakın ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın.
Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayabilecek. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.
İKİZLER: İddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerini değiştireceksiniz.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor.
Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.
ASLAN: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi oldukça gerginleştiriyor.
Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
BAŞAK: Bugün iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.
TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalısınız.
AKREP: Bugün kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz.
Aklınıza esen konularda başarılısınız.
YAY: Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Tüm çalışmaları kararlı sürdüreceksiniz.
OĞLAK: Bugün fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.
Mesleki aşklar gündemde.
KOVA: Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız.
Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız. Flört etmeye daha çok vakit harcamanız sizi üzebilir.
BALIK: Gelişmelerden gerekli dersleri çıkararak, uzun vade de size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.