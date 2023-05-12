KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.

Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarınızı sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.

Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.

Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.

YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Konuşulan şeyleri büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.

ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşüncelere girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızı sıkıyor.

İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin dönem bitiyor.

Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.

TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak elinizde.

İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

AKREP: Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.

YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.

Maddi konularla fırsatlar gündemde.

OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.

Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; hatalara açıksınız.

KOVA: Güçlü ve kariyerli bazı kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı doğru planlayarak hareket etmeniz sizin için başarı getiriyor.

BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.