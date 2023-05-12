KOÇ: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.
BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, kendinizi sorgulayacaksınız.
Aşk konusunda hata yapmamak için ısrarınızı sürdürmelisiniz. Konuşurken sözlerinize dikkat etmelisiniz.
İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.
YENGEÇ: Aşk konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Konuşulan şeyleri büyüterek, gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan taviz vermek istemiyorsunuz.
ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşüncelere girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
BAŞAK: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızı sıkıyor.
İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin dönem bitiyor.
Daha fazla gezmek isteyeceksiniz.
TERAZİ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. Bazılarınız arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak elinizde.
İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.
AKREP: Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularda detaylar üzerinde durmalısınız.
YAY: Dostlarınızı şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.
Maddi konularla fırsatlar gündemde.
OĞLAK: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; hatalara açıksınız.
KOVA: Güçlü ve kariyerli bazı kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı doğru planlayarak hareket etmeniz sizin için başarı getiriyor.
BALIK: Bugün güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden, elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalısınız.