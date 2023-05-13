KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün planlarınızı çevrenizle paylaşmayın.

BOĞA: Doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.

Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz.

Güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.

Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.

Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak.

YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken işleri yarım bırakmanıza neden olabilir.

Karamsarlığa kapılmanız için neden yok.

Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.

ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. Belirlediğiniz isteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu koşullandırıyor. Düşüncelerinize, çevrenizden destek var.

BAŞAK: Yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyonunuzu artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli.

Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

TERAZİ: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkileyeceksiniz.

AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla eğleneceksiniz.

YAY: İkili ilişkileriniz için çılgın bir gün. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, rahat hissediyorsunuz.

BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz.

Fiziksel değişimler söz konusu.