KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için, sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz.

Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışma yaratmamalısınız.

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Planlarınızda uzun vadeli düşünmelisiniz.

İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz.

İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. Fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.

YENGEÇ: Yanınızdaki kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zorluk yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değerde. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.

ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecektir.

BAŞAK: Çevre ilişkilerini iyi kullanan biri olarak, sizi anlamak her zaman mümkün olmuyor.

Bugün bazen olayları fazla kafaya takıyor, her kelimenin altında farklı bir anlam aramanız hata biliyorsunuz.

TERAZİ: Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Bazı dostlarınız size yardım ediyor.

AKREP: Bugün karışık düşünceler içindesiniz ve kararsızlıklar yaşıyorsunuz. Olaylara sakin bakmak istiyor ve huzurunuzu bozmak istemiyorsunuz. Ertelediğiniz işler konusunda sıkı çalışmalısınız.

YAY: Bugün maddesel konular önem kazanıyor.

Ortaklarınızla veya arkadaşlarınızla olumlu kararlar alabileceksiniz. Sosyal ve toplumsal yaşantınızla ilgili planlarınızı sakin bir şekilde uygulayın.

OĞLAK: Duygusal geriliminiz çok fazla. İlişkilerinizde karşı tarafın istekleri baskın olduğunda, kendinizi kıskaç içinde hissediyorsunuz.

Sezgilerinizi kullandığınız için, farklı yöntemlerle çalışıyorsunuz.

KOVA: Aykırı düşüncelerinizle ön plana çıkmanız gerekmiyor. Konu ne olursa olsun, farklı konuşmayı adet haline getirdiniz. Aşkınızı sıra dışı yaşamak istiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler arkanızdan konuşuyorlar.

BALIK: Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz.

Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.