KOÇ: Görüntünüze önem verdiğiniz bir gün. Detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız. Kendi imkanlarınızla yaratmalısınız.

BOĞA: Yaratıcılığınız konusunda imkansız detayları bile sorun yapmayacaksınız. Siz özel duyguların kişisiniz. Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerle, duygusal çelişkiler yaşamanız mümkün. Sizin olaylara bakış açınız onlara göre uçuk ve imkansız gibi görülebilir. Fakat sizdeki başarma hırsı, özellikle hiçbir engel tanımıyor.

YENGEÇ: Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız. Düşünceleriniz o kadar fazla derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Alıngan bir gün yaşayacaksınız.

ASLAN: Olayların iç yüzünün çok çabuk çözdüğünüz için, karşı taraf için korkutucu olabiliyorsunuz.

Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili; hak ettiğiniz değerlere ulaşamadığınız zaman, çok üzülüyorsunuz.

BAŞAK: İş arkadaşlarınızla aranızda bazı problemler olabilir, fakat, bunu önemsemeyin. Siz pratik davranışların sonuçlarını hesaplarken, onlar işin bir başka boyutunda olacaklar. Uzun süredir maddi sıkıntılar sizi üzüyor.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıktığını görmek sizi rahatlatacaktır. Düşüncelerinizi saklama gereği duyabilir ve uluorta konuşmaktan çekinebilirsiniz. Dengeli yapınızı tartışmalarla bozmak istemiyorsunuz.

AKREP: İlişiklerinize derin bir duygusallık hakim.

Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar. Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz.

Çünkü, yaşadığınız kaoslar giderek artabilir.

YAY: Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor.

Bilinçaltınız oldukça yoğun. Bir çok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Bugün sakin olmalısınız.

OĞLAK: Arkadaşlarınız arasında farklı olduğunuz kesin. Bugün düşüncelerinizi gizlediğiniz için, bir çok dostunuz sizin her şeyinizi merak ediyor. Asla teslimiyetçi değilsiniz.

İşinizle ilgili detayları ayrıntılı incelemelisiniz.

KOVA: İdeallerinizi destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Kariyerinizle ilgili değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyor ve üstlerinize, bazı konuları hatırlatmak istiyorsunuz.

BALIK: Her şeyi çok çabuk hissediyor ve önleminizi ona göre alıyorsunuz. Yapmak istediğiniz projeler için daha derin çalışmalar içindesiniz.

Herkesin farklı bir tarzı var. Davranış biçiminizde, sınırlarınızı zorlama durumu var.