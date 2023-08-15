KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Aklınızdaki planları, çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: Doğal yapınıza ters gelse de çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.

Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.

Çevreniz sizi ikna etmekte zorlanacak.

YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir.

Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.

ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinize çevrenizden destek var.

BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor.

Bugün, oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Dinlenmeye çalışın.

TERAZİ: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkileyeceksiniz.

AKREP: Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Kardeşler ve akrabalarla gibi kan bağınızın olduğu kişilerle duygusal bağlarınız güçlenecek. Akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat hissediyorsunuz.

BALIK: Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler söz konusu.